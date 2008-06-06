Ставь лайки и следи за новостями
Price_BarsM2_MTF - индикатор для MetaTrader 4
- 3602
Индикатор окрашивает свечи.
Параметры:
TimeFrame = 60;
Shift=0;
xShift=0;
SetShift0ToTFBarCloseTime = true;
ShowMultipleBars = false;
MaxBarsToCount = 1500;
note_timeFrames = "M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN";
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8183
