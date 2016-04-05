Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Price_BarsM2_MTF - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator färbt Kerzen ein.
Parameter:
TimeFrame = 60;
Shift=0;
xShift=0;
SetShift0ToTFBarCloseTime = true;
ShowMultipleBars = false;
MaxBarsToCount = 1500;
note_timeFrames = "M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN";
Price_BarsM2_MTF
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8183
XPoints
Der Indikator prognostiziert mögliche Wendepunkte.Kijun-sen+
Es zeichnet eine Kijun-Linie mit der vorgegebenen Periode in den Chart und erlaubt die Linie mit der KijunShift Periode nach vorne zu zeichnen.
Prusax_v61
Der Indikator färbt Balken ein.Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
Der Indikator zeigt Signale zum Kaufen und Verkaufen.