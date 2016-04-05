CodeBaseKategorien
Indikatoren

Price_BarsM2_MTF - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator färbt Kerzen ein.

Parameter:

TimeFrame = 60;
Shift=0;
xShift=0;
SetShift0ToTFBarCloseTime = true;
ShowMultipleBars = false;
MaxBarsToCount = 1500;
note_timeFrames = "M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN";


Price_BarsM2_MTF

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8183

