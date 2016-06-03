無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Price_BarsM2_MTF - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、ローソク足を異なった色でハイライトします。
パラメータ:
TimeFrame = 60;
Shift=0;
xShift=0;
SetShift0ToTFBarCloseTime = true;
ShowMultipleBars = false;
MaxBarsToCount = 1500;
note_timeFrames = "M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN";
Price_BarsM2_MTF
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8183
Prusax_v61
このインディケータは、バーを異なった色でハイライトします。Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。
XPoints
このインディケータは、ピボットポイントを予測します。Kijun-sen+
チャート上に一定の期間をもつ基準線を表示して、またKijunShift期間にわたってこの線を描かせます。