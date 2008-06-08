请观看如何免费下载自动交易
Price_BarsM2_MTF - MetaTrader 4脚本
- 3490
-
指标给柱上色。
参数:
TimeFrame = 60;
Shift=0;
xShift=0;
SetShift0ToTFBarCloseTime = true;
ShowMultipleBars = false;
MaxBarsToCount = 1500;
note_timeFrames = "M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN";
Price_BarsM2_MTF
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8183
