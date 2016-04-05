Die ursprüngliche Handelsstrategie wird hier beschrieben.



Der Expert Advisor wurde für die Überprüfung der Wirksamkeit der Handelsstrategie geschrieben, die vom Autor erklärt wurde. Sie können erhaltende Ergebnisse und Beschreibungen des EA's in der letzten Ausgabe unseres Journals anzeigen lassen:





Kurze Beschreibung des EA-Algorithmus:



1. Zeitrahmen: H1-D1;

2. Tool: Bollinger Bands mit einer Verschiebung von 1,2,3. Periode: 20; Volumen: Integer Lot; (0.2,0.4,0.8,1.0, etc.).

3. Indikator: RSI, Periode 14.

Suche ein Kaufsignal

1. der "Relative Strength Index" (RSI) muss unter 30 sein.

2. Preis muss das niedrigste Bollinger-Band erreichen.

3. Warte bis die Kerze im H1 Chart über das zweitniedrigste Bollinger-Band steigt.

4. Sobald die erste Kerze oberhalb der zweiten Linie geschlossen wird, sollten Sie kaufen.

5. Stoploss muss 10 Pips unter dem neuesten lokalen Minimum sein.

6. Das erste Ziel, für eine Hälfte der Position, ist gleich dem Wert des Stoploss; Sobald es erreicht wird, sollten Sie das Stoplevel auf den Breakeven verschieben.

7. Das zweite Ziel ist das Niveau des zweiten oberen Bollinger Bandes.





Suche nach Verkaufssignal

1. RSI muss über 70 sein.

2. Preis muss das höchste Bollinger-Band erreichen.

3. Warte bis die Kerze im H1 Chart unter die zweite Linie läuft. Der Kurs muss von der ersten Linie kommen.

4. Sobald die erste Kerze unterhalb der zweiten Linie geschlossen wird, sollten Sie verkaufen.

5. Stoploss muss sich 10 Pips unter dem neuesten lokalen Maximum befinden.



6. Das erste Ziel, für eine Hälfte der Position, ist gleich dem Wert des Stoploss; Sobald es erreicht wird, sollten Sie das Stoplevel auf den Breakeven verschieben.

7. Das zweite Ziel ist das Niveau des zweiten unteren Bollinger Bandes.





Der EA getestet mit Standard-Parameter:

Nach der Optimierung der Parameter:

Sie erhalten eine vollständige Analyse mit Forwardtest in unserem Magazin.