Краткое описание алгоритма советника:



1. Временной период: H1-D;

2. Инструмент: Полосы Боллинджера c смещением 1,2,3. Период 20;

Объем: целый лот; (0.2,0.4,0.8,1.0 и т.д).

3. Индикатор: RSI с периодом 14.

Поиск сигнала на покупку:

1. Индекс относительной силы(RSI) должен быть ниже 30.

2. Цена должна достичь самой нижней полосы Боллинджера.

3. Ждем, пока свеча на часовом графике переместится выше второй нижней полосы Болинджера.

4. Как только первая свеча закроется выше второй линии необходимо покупать.

5. СтопЛосс размещается на 10 пипсов ниже последнего локального минимума.

6.Первая цель для половины позиции равна размеру СтопЛосса; при достижении необходимо перевести стоп в точку безубыточности.

7. Вторая цель – уровень второй верхней полосы болинджера.





Поиск сигнала на продажу:

1. RSI должен быть больше 70.

2. Цена должна достичь верхней полосы Боллинджера.

3. Ждем, пока свеча на часовом графике переместится от верхней линии вниз за вторую линию.

4. Как только первая свеча закроется ниже второй линии, продаем по рынку.

5. СтопЛосс размещается на 10 пипсов выше последнего локального максимума.

6. Первая цель для половины позиции равна размеру СтопЛосса; при достижении перемещаем стоп в точку безубыточности.

7. Вторая цель - уровень второй нижней полосы.





Тестирование советника с стандартными параметрами:

После оптимизации параметров:

