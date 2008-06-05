查看原有交易策略点击链接：

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_127.php

编写智能交易的目的在于检验作者交易策略的成效，得到结果和智能交易参量描述。

您可以在我们的最后日志中查看：

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=46

智能交易计算的简短描述：



1.时间周期: H1-D;

2. 货币对: 1,2,3布林带 周期 20;

成交量: 标准手; (0.2,0.4,0.8,1.0 и т.д).

3. 指标: RSI（相对强弱指标） 时间周期14.

找寻买入信号:

1. 相对强弱指标(RSI)必须低于30。

2. 价格必须达到布林带的最低。

3. 等待小时图表的蜡烛柱移动至第二个布林带的最低。

4. 当第一个柱高于第二个线时，必须买入。

5. 止损点数不得低于10。

6.半个仓第一个目标等于止损；达到该水平则停止。

7. 第二个目标需要高于第二个布林带的水平。





找寻卖出信号:

1. RSI 必须高于70.

2. 价格必须达到布林带的最高。

3. 等待小时图表的蜡烛柱由上向下与第二线橡胶。

4. 当第一个柱低于第二个线时，必须卖出。

5. 止损点数必须高于10

6. 半个仓第一个目标等于止损；达到该水平则停止

7. 第二个目标需要低于第二个布林带的水平。





标准参量的智能交易测试:

优化后的参量测试:

策略的全面分析和预测在我们的日志中可以找到：http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=46