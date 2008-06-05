加入我们粉丝页
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_127.php
编写智能交易的目的在于检验作者交易策略的成效，得到结果和智能交易参量描述。
您可以在我们的最后日志中查看：
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=46
智能交易计算的简短描述：
1.时间周期: H1-D;
2. 货币对: 1,2,3布林带 周期 20;
成交量: 标准手; (0.2,0.4,0.8,1.0 и т.д).
3. 指标: RSI（相对强弱指标） 时间周期14.
找寻买入信号:
1. 相对强弱指标(RSI)必须低于30。
2. 价格必须达到布林带的最低。
3. 等待小时图表的蜡烛柱移动至第二个布林带的最低。
4. 当第一个柱高于第二个线时，必须买入。
5. 止损点数不得低于10。
6.半个仓第一个目标等于止损；达到该水平则停止。
7. 第二个目标需要高于第二个布林带的水平。
找寻卖出信号:
1. RSI 必须高于70.
2. 价格必须达到布林带的最高。
3. 等待小时图表的蜡烛柱由上向下与第二线橡胶。
4. 当第一个柱低于第二个线时，必须卖出。
5. 止损点数必须高于10
6. 半个仓第一个目标等于止损；达到该水平则停止
7. 第二个目标需要低于第二个布林带的水平。
标准参量的智能交易测试:
优化后的参量测试:
策略的全面分析和预测在我们的日志中可以找到：http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=46
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8174
