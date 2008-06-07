请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Volatility Quality EA - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 5352
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
描述:
这个智能交易以波动质量指数指标为基础由（ raff1410创建）寻找主要趋势。 买入/卖出信号有绿线/红线的上/下箭头指示。 VQ.mq4 文件需要放置在"指标"目录内， VQ_EA.mq4 则放置在 "智能交易"目录内。 该智能交易非常适用于货币对X/JPY在时间图表 H1和 H4上运行。
图像:
模拟账户的第一次测试.
策略测试报告
VQ_EA
ODL-MT4 Demo (Build 216)
|货币对
|OIL (Brent Crude Oil)
|时间周期
|1 小时 (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.05.26 17:00 (2008.05.01 - 2008.05.30)
|模式
|每个替克
|参数
|Lots=0.2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="VQ_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|测试柱
|1376
|模式化替克
|211185
|模式化质量
|90.00%
|图表错误
|0
|初始存款额
|350.00
|总净存款额
|3566.00
|毛赢利
|5278.00
|毛亏损
|-1712.00
|赢利因素
|3.08
|预期汇报
|209.76
|完全借款
|62.00
|最大借款(%)
|1244.00 (35.83%)
|相对借款
|72.73% (768.00)
|总交易
|17
|卖空仓位 (赢利 %)
|8 (25.00%)
|看涨仓位 (赢利 %)
|9 (55.56%)
|赢利交易 (总数的百分比 )
|7 (41.18%)
|亏损交易 (总数的百分比)
|10 (58.82%)
|最大
|赢利交易
|1828.00
|亏损交易
|-442.00
|平均
|赢利交易
|754.00
|亏损交易
|-171.20
|最小
|连续赢利 (金钱数额)
|2 (2024.00)
|连续亏损(金钱数额)
|3 (-694.00)
|最大
|连续赢利 (赢利数)
|2024.00 (2)
|连续亏损(亏损数)
|-694.00 (3)
|平均
|连续赢利
|1
|连续亏损
|2
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Volume
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2008.05.01 08:00
|sell
|1
|0.20
|111.98
|0.00
|0.00
|2
|2008.05.01 19:00
|close
|1
|0.20
|110.59
|0.00
|0.00
|278.00
|628.00
|3
|2008.05.01 19:00
|buy
|2
|0.20
|110.60
|0.00
|0.00
|4
|2008.05.02 01:00
|close
|2
|0.20
|109.94
|0.00
|0.00
|-132.00
|496.00
|5
|2008.05.02 01:01
|sell
|3
|0.20
|109.89
|0.00
|0.00
|6
|2008.05.02 09:00
|close
|3
|0.20
|110.81
|0.00
|0.00
|-184.00
|312.00
|7
|2008.05.02 09:00
|buy
|4
|0.20
|110.82
|0.00
|0.00
|8
|2008.05.07 06:00
|close
|4
|0.20
|119.96
|0.00
|0.00
|1828.00
|2140.00
|9
|2008.05.07 06:00
|sell
|5
|0.20
|119.92
|0.00
|0.00
|10
|2008.05.07 08:00
|close
|5
|0.20
|120.73
|0.00
|0.00
|-162.00
|1978.00
|11
|2008.05.07 08:00
|buy
|6
|0.20
|120.74
|0.00
|0.00
|12
|2008.05.12 03:00
|close
|6
|0.20
|124.81
|0.00
|0.00
|814.00
|2792.00
|13
|2008.05.13 08:00
|buy
|7
|0.20
|122.75
|0.00
|0.00
|14
|2008.05.14 08:00
|close
|7
|0.20
|123.54
|0.00
|0.00
|158.00
|2950.00
|15
|2008.05.14 08:00
|sell
|8
|0.20
|123.56
|0.00
|0.00
|16
|2008.05.15 09:00
|close
|8
|0.20
|123.62
|0.00
|0.00
|-12.00
|2938.00
|17
|2008.05.15 09:00
|buy
|9
|0.20
|123.61
|0.00
|0.00
|18
|2008.05.16 17:00
|close
|9
|0.20
|124.49
|0.00
|0.00
|176.00
|3114.00
|19
|2008.05.16 17:00
|sell
|10
|0.20
|124.47
|0.00
|0.00
|20
|2008.05.19 12:00
|close
|10
|0.20
|125.82
|0.00
|0.00
|-270.00
|2844.00
|21
|2008.05.19 12:00
|buy
|11
|0.20
|125.83
|0.00
|0.00
|22
|2008.05.19 16:00
|close
|11
|0.20
|124.57
|0.00
|0.00
|-252.00
|2592.00
|23
|2008.05.19 16:00
|sell
|12
|0.20
|124.58
|0.00
|0.00
|24
|2008.05.19 21:01
|close
|12
|0.20
|125.44
|0.00
|0.00
|-172.00
|2420.00
|25
|2008.05.19 21:01
|buy
|13
|0.20
|125.45
|0.00
|0.00
|26
|2008.05.22 13:00
|close
|13
|0.20
|133.29
|0.00
|0.00
|1568.00
|3988.00
|27
|2008.05.22 13:00
|sell
|14
|0.20
|133.30
|0.00
|0.00
|28
|2008.05.23 02:00
|close
|14
|0.20
|131.02
|0.00
|0.00
|456.00
|4444.00
|29
|2008.05.23 02:00
|buy
|15
|0.20
|131.01
|0.00
|0.00
|30
|2008.05.23 16:00
|close
|15
|0.20
|130.70
|0.00
|0.00
|-62.00
|4382.00
|31
|2008.05.23 16:00
|sell
|16
|0.20
|130.68
|0.00
|0.00
|32
|2008.05.26 10:00
|close
|16
|0.20
|132.89
|0.00
|0.00
|-442.00
|3940.00
|33
|2008.05.26 10:00
|buy
|17
|0.20
|132.86
|0.00
|0.00
|34
|2008.05.26 17:29
|close at stop
|17
|0.20
|132.74
|0.00
|0.00
|-24.00
|3916.00
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8160
RndTrade
智能交易以开放仓位策略按照"字儿\背儿"（硬币的正反面）尽可能获取赢利。指标支撑和阻力的水平
指标支撑和阻力的水平。水平本身不能计算，而是根据固定格式的文本文件。
ReConnecter - 重新登陆时间脚本
脚本解决"图表衰弱"的问题 - 当交易服务器连接中断，停止刷新报价。Report
报告生成