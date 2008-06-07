代码库部分
EA

Volatility Quality EA - MetaTrader 4EA

5352
等级:
(17)
已发布:
已更新:
VQ_EA.mq4 (33.23 KB) 预览
描述:

这个智能交易以波动质量指数指标为基础由（ raff1410创建）寻找主要趋势。 买入/卖出信号有绿线/红线的上/下箭头指示。 VQ.mq4 文件需要放置在"指标"目录内， VQ_EA.mq4 则放置在 "智能交易"目录内。 该智能交易非常适用于货币对X/JPY在时间图表 H1和 H4上运行。

图像:




模拟账户的第一次测试.



策略测试报告
VQ_EA
ODL-MT4 Demo (Build 216)

货币对OIL (Brent Crude Oil)
时间周期1 小时 (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.05.26 17:00 (2008.05.01 - 2008.05.30)
模式每个替克
参数Lots=0.2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="VQ_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

测试柱
1376模式化替克211185模式化质量90.00%
图表错误0




初始存款额350.00



总净存款额3566.00毛赢利5278.00毛亏损-1712.00
赢利因素3.08预期汇报209.76

完全借款62.00最大借款(%)1244.00 (35.83%)相对借款72.73% (768.00)

总交易17卖空仓位 (赢利 %)8 (25.00%)看涨仓位 (赢利 %)9 (55.56%)

赢利交易 (总数的百分比 ) 7 (41.18%)亏损交易 (总数的百分比) 10 (58.82%)
最大 赢利交易1828.00亏损交易-442.00
平均赢利交易754.00亏损交易-171.20
最小连续赢利 (金钱数额)2 (2024.00)连续亏损(金钱数额)3 (-694.00)
最大
连续赢利 (赢利数)2024.00 (2)连续亏损(亏损数)-694.00 (3)
平均连续赢利1连续亏损2

#Date exécutionTransactionOrdreVolumePrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12008.05.01 08:00sell10.20111.980.000.00
22008.05.01 19:00close10.20110.590.000.00278.00628.00
32008.05.01 19:00buy20.20110.600.000.00
42008.05.02 01:00close20.20109.940.000.00-132.00496.00
52008.05.02 01:01sell30.20109.890.000.00
62008.05.02 09:00close30.20110.810.000.00-184.00312.00
72008.05.02 09:00buy40.20110.820.000.00
82008.05.07 06:00close40.20119.960.000.001828.002140.00
92008.05.07 06:00sell50.20119.920.000.00
102008.05.07 08:00close50.20120.730.000.00-162.001978.00
112008.05.07 08:00buy60.20120.740.000.00
122008.05.12 03:00close60.20124.810.000.00814.002792.00
132008.05.13 08:00buy70.20122.750.000.00
142008.05.14 08:00close70.20123.540.000.00158.002950.00
152008.05.14 08:00sell80.20123.560.000.00
162008.05.15 09:00close80.20123.620.000.00-12.002938.00
172008.05.15 09:00buy90.20123.610.000.00
182008.05.16 17:00close90.20124.490.000.00176.003114.00
192008.05.16 17:00sell100.20124.470.000.00
202008.05.19 12:00close100.20125.820.000.00-270.002844.00
212008.05.19 12:00buy110.20125.830.000.00
222008.05.19 16:00close110.20124.570.000.00-252.002592.00
232008.05.19 16:00sell120.20124.580.000.00
242008.05.19 21:01close120.20125.440.000.00-172.002420.00
252008.05.19 21:01buy130.20125.450.000.00
262008.05.22 13:00close130.20133.290.000.001568.003988.00
272008.05.22 13:00sell140.20133.300.000.00
282008.05.23 02:00close140.20131.020.000.00456.004444.00
292008.05.23 02:00buy150.20131.010.000.00
302008.05.23 16:00close150.20130.700.000.00-62.004382.00
312008.05.23 16:00sell160.20130.680.000.00
322008.05.26 10:00close160.20132.890.000.00-442.003940.00
332008.05.26 10:00buy170.20132.860.000.00
342008.05.26 17:29close at stop170.20132.740.000.00-24.003916.00

