Indicator WSO + WRO + Trend Line - indicador para MetaTrader 4
He decidido compartir con la comunidad mi desarrollo, el indicador Ind-wso-wro-trend line para MetaTrader 4. Se puede descargarlo aquí: http://www.expert-mt4.nm.ru/indicator/Ind-WSO+WRO+Trendhttps://c.mql5.com/18/17/ind-wso-wro-trendline.gif El indicador tiene ya dos años. No lo publicaba sólo porque no sabía cómo usarlo. Pero haciendo pruebas y cometiendo errores, he encontrado algunas regularidades que me han parecido interesantes.
Indicator WSO + WRO + Trend Line
Brevemente sobre el indicador:
Line.mq4 aquí se puede ver una captura con pequeñas aclaraciones:
- El indicador ha sido desarrollado a base del indicador Widners Oscilator.
- Líneas horizontales (WSO de 1 a 6 líneas rojas de soporte y WRO de 1 a 6 líneas azules de resistencia)
- Las líneas de tendencia se construyen no con fractales, sino con los puntos de aparición de WSO o WRO
- Las líneas de tendencia Trend UP0 y Trend DN0 a veces se cruzan formando un triángulo. El ángulo del triángulo apunta al objetivo del movimiento del precio y tiempo aproximado cuando el precio debe encontrarse cerca de este nivel. (las observaciones muestran que el precio llega antes a 1-3 barras)
- Si el precio paso por encima/debajo del último punto WSO/WRO, el objetivo se cancela. Para comprenderlo mejor, mire el punto 3 en la captura.
- Si el precio no supera el ángulo del triángulo, es la señal para la reversa de la tendencia (un momento apropiado para entrar en el mercado).
- La ruptura de cualquier línea por el precio encima/debajo muestra muy bien si el precio va a seguir moviéndose en la misma dirección.
En general, no se puede describir todas las observaciones así de golpe. Tal vez se me ha olvidado algo, si es así, lo completaré. Si surgen preguntas, coméntelas en mi foro http://www.expert-mt4.nm.ru/forum.dhtml (no hay sentido de poner mensajes privados, me cansaré de contestar lo mismo)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8166
