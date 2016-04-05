CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Volatility Quality EA - Experte für den MetaTrader 4

bobby | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1580
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
VQ.mq4 (7.12 KB) ansehen
VQ_EA.mq4 (33.23 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:

Dieser Expert Advisor basiert auf dem "Volatility Quality Index" Indikator (von raff1410), welcher die wichtigen Trends anzeigt. Kaufen/verkaufen-Signale werden durch Pfeile und die auf-/ab-Trends durch grün/rote Linien angezeigt. Die VQ.mq4-Datei muss in das Verzeichnis "Indikatoren", und die VQ_EA.mq4 in das Verzeichnis "Experten" kopiert werden. Dieser EA ist am besten für große Paare: X/JPY und Öl auf H1 und H4 geeignet.

Bild:




Bitte zuerst mit Demo Account testen.



Strategy Tester Report
VQ_EA
ODL-MT4 Demo (Build 216)

SymbolOIL (Brent Crude Oil)
Periode1 Stunde (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.05.26 17:00 (2008.05.01 - 2008.05.30)
ModellJeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)
ParameterLots=0.2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="VQ_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

Getestete Kerzen1376Modellierte Ticks211185Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Chartanpassung0




Ursprüngliche Einzahlung350.00



Nettoprofit gesamt3566.00Bruttogewinn5278.00Bruttoverlust-1712.00
Profitfaktor3.08Erwartetes Ergebnis209.76

Absoluter Rückgang62.00Maximaler Rückgang1244.00 (35.83%)Relativer Rückgang72.73% (768.00)

Anzahl an Trades17ell-Positionen (davon gewonnen %)8 (25.00%)Buy-Positionen (davon gewonnen %)9 (55.56%)

Gewonne Trades (in % von Gesamt) 7 (41.18%)Verlorene Trades (in % von Gesamt) 10 (58.82%)
GrößterGewinntrade1828.00Verlusttrade-442.00
DurchschnittGewinntrade754.00Verlusttrade-171.20
MaximumGewinntrades in Folge (Profit in Geld)2 (2024.00)Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld)3 (-694.00)
MaximalGewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl)2024.00 (2)Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl)-694.00 (3)
DurchschnittGewinntrades in Folge1Verlusttrades in Folge2

Nr.ZeitTypOrdernummerVolumenPreisS / LT / PGewinnKontostand
12008.05.01 08:00sell10.20111.980.000.00
22008.05.01 19:00close10.20110.590.000.00278.00628.00
32008.05.01 19:00buy20.20110.600.000.00
42008.05.02 01:00close20.20109.940.000.00-132.00496.00
52008.05.02 01:01sell30.20109.890.000.00
62008.05.02 09:00close30.20110.810.000.00-184.00312.00
72008.05.02 09:00buy40.20110.820.000.00
82008.05.07 06:00close40.20119.960.000.001828.002140.00
92008.05.07 06:00sell50.20119.920.000.00
102008.05.07 08:00close50.20120.730.000.00-162.001978.00
112008.05.07 08:00buy60.20120.740.000.00
122008.05.12 03:00close60.20124.810.000.00814.002792.00
132008.05.13 08:00buy70.20122.750.000.00
142008.05.14 08:00close70.20123.540.000.00158.002950.00
152008.05.14 08:00sell80.20123.560.000.00
162008.05.15 09:00close80.20123.620.000.00-12.002938.00
172008.05.15 09:00buy90.20123.610.000.00
182008.05.16 17:00close90.20124.490.000.00176.003114.00
192008.05.16 17:00sell100.20124.470.000.00
202008.05.19 12:00close100.20125.820.000.00-270.002844.00
212008.05.19 12:00buy110.20125.830.000.00
222008.05.19 16:00close110.20124.570.000.00-252.002592.00
232008.05.19 16:00sell120.20124.580.000.00
242008.05.19 21:01close120.20125.440.000.00-172.002420.00
252008.05.19 21:01buy130.20125.450.000.00
262008.05.22 13:00close130.20133.290.000.001568.003988.00
272008.05.22 13:00sell140.20133.300.000.00
282008.05.23 02:00close140.20131.020.000.00456.004444.00
292008.05.23 02:00buy150.20131.010.000.00
302008.05.23 16:00close150.20130.700.000.00-62.004382.00
312008.05.23 16:00sell160.20130.680.000.00
322008.05.26 10:00close160.20132.890.000.00-442.003940.00
332008.05.26 10:00buy170.20132.860.000.00
342008.05.26 17:29close at stop170.20132.740.000.00-24.003916.00

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8160

Visible Pos Visible Pos

Ein Skript für die Visualisierung von Trades im Chart. Es ist nützlich, wenn Sie Ihren Account oder PC ändern.

Indicator WSO + WRO + Trend Line Indicator WSO + WRO + Trend Line

Der Indikator ist fast 2 Jahre alt. Ich habe ihn nicht verbreitet weil ich keine Ahnung hatte wie ich ihn einsetzen soll.

EA Template EA Template

Eine leicht optimierte EA-Vorlage aus dem Artikel "MetaEditor: Templates as a Spot to Stand On"

HarVesteR HarVesteR

Eine Kombination aus Durchschnitten und dem MACD. Alle Parameter können frei verändert werden.