Normalized Volume - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1238
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
相場がレンジ状態に近い場合、大多数のインジケータはフォールスシグナルを生成します。ただし、フォールスシグナルをフィルタリングする超簡単な方法があります。強いトレンドの動きと相まって、ボリューム増加が発生する可能性が高いので、ボリュームインジケータの利用は効果的な解決法となるかもしれません。
このボリュームインジケータは、ティックボリュームの値に対する指定された期間の平均ボリュームの割合を表すチャートを作成します。このようなボリュームの標準化により、相場にエントリーする条件を考え出す可能になります。インジケータラインが1.0を超えることは、ボリュームの現在値が指定した期間内の平均値より大きいことを示します。その場合、売買が行われるインジケータのシグナルが正確として考えられることができます。
平均化期間に8を指定することをおすすめします。5～14までの値もやってみることができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8156
