Digistoch-1 - индикатор для MetaTrader 4
- 4885
Индикатор несет в себе рекомендационный характер. Показывает сигналы на основе стохастика.
Параметры:
int K_period=8;
int D_period=3;
int S_period=3;
bool Show_Stoch_Value=true;
bool Show_Legend=true;
Digistoch-1
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8138
