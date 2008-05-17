CodeBaseРазделы
Индикаторы

Digistoch-1 - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор несет в себе рекомендационный характер. Показывает сигналы на основе стохастика.

Параметры:

int K_period=8;
int D_period=3;
int S_period=3;
bool Show_Stoch_Value=true;
bool Show_Legend=true;



Digistoch-1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8138

