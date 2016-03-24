CodeBaseKategorien
Digistoch-1 - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator arbeitet auf einer Vorlage der Natur. Indikator zeigt Signale auf der Basis der Stochastik.

Options:

int K_period=8;
int D_period=3;
int S_period=3;
bool Show_Stoch_Value=true;
bool Show_Legend=true;



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8138

