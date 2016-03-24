Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Digistoch-1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 790
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator arbeitet auf einer Vorlage der Natur. Indikator zeigt Signale auf der Basis der Stochastik.
Options:
int K_period=8;
int D_period=3;
int S_period=3;
bool Show_Stoch_Value=true;
bool Show_Legend=true;
Digistoch-1
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8138
mt4mm
Automatische Berechnung des Volumens für einen vorgegebenen Risikofaktor und Öffnen einer Order.Interception
Dieses Script fängt Maus oder Tastatur ab. Dieses ist hilfreich wenn Sie Steuerungen über Skripte programmieren wollen.