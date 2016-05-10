CodeBaseSeções
Indicadores

Digistoch-1 - indicador para MetaTrader 4

Este indicador tem uma natureza de recomendação. Mostra sinais estocásticos básicos.

Opções:

int K_period=8;
int D_period=3;
int S_period=3;
bool Show_Stoch_Value=true;
bool Show_Legend=true;



Digistoch-1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8138

