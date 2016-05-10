Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Digistoch-1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 709
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador tem uma natureza de recomendação. Mostra sinais estocásticos básicos.
Opções:
int K_period=8;
int D_period=3;
int S_period=3;
bool Show_Stoch_Value=true;
bool Show_Legend=true;
Digistoch-1
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8138
mt4mm
Cálculo automatizado de volume pelo fator de risco pré-definido e ordem(s) de abertura.Script "Interception"
O script interception para pressionar as teclas ou botões do mouse nas janelas do MetaTrader 4. Pode ser útil para escrever os controles.