Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
#SF_Trend_Lines - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1512
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: by Shurka & Kevin
Dibuja el canal con recomendaciones.
La descripción del trabajo se encuentra en el código.
Variables externas:
LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;
#SF_Trend_Lines
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8125
Report
Generador de informesGA ind 2 color
Aquí ya han publicado este indicador en mono color. Éste es más ilustrativo.
Signal_Bars_MFI
El indicador muestra la información que puede ser útil para el trader.BBflat_sw
Indicador simple BBflat_sw.