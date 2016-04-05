CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

#SF_Trend_Lines - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1512
Ranking:
(22)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: by Shurka & Kevin

Dibuja el canal con recomendaciones.

La descripción del trabajo se encuentra en el código.

Variables externas:

LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;


#SF_Trend_Lines

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8125

Report Report

Generador de informes

GA ind 2 color GA ind 2 color

Aquí ya han publicado este indicador en mono color. Éste es más ilustrativo.

Signal_Bars_MFI Signal_Bars_MFI

El indicador muestra la información que puede ser útil para el trader.

BBflat_sw BBflat_sw

Indicador simple BBflat_sw.