CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

#SF_Trend_Lines - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1524
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber: by Shurka & Kevin

Es werden Kanäle mit Empfehlungen gezeichnet.

Die Arbeitsweise wird in den Code beschrieben.

Externe Variables:

LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;


#SF_Trend_Lines

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8125

Signal_Bars_MFI Signal_Bars_MFI

Dieser Indikator zeigt hilfreiche Informationen an

BBflat_sw BBflat_sw

Einfacher Indikator BBflat_sw.

Report Report

Report generator

GA ind 2 color GA ind 2 color

Dieser Indikator wurde hier schon veröffentlicht. Die vorliegende Modifikation ist eine Optische.