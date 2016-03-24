Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
#SF_Trend_Lines - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1524
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: by Shurka & Kevin
Es werden Kanäle mit Empfehlungen gezeichnet.
Die Arbeitsweise wird in den Code beschrieben.
Externe Variables:
LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;
#SF_Trend_Lines
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8125
Signal_Bars_MFI
Dieser Indikator zeigt hilfreiche Informationen anBBflat_sw
Einfacher Indikator BBflat_sw.
Report
Report generatorGA ind 2 color
Dieser Indikator wurde hier schon veröffentlicht. Die vorliegende Modifikation ist eine Optische.