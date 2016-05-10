Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
#SF_Trend_Lines - indicador para MetaTrader 4
- 1459
Autor: Shurka & Kevin
Ele desenha um canal com recomendações.
Suas operações são descritas dentro do code3.
Variáveis Externas:
LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;
#SF_Trend_Lines
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8125
