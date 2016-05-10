CodeBaseSeções
#SF_Trend_Lines - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1459
Avaliação:
(22)
Publicado:
Autor: Shurka & Kevin

Ele desenha um canal com recomendações.

Suas operações são descritas dentro do code3.

Variáveis Externas:

LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;


#SF_Trend_Lines

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8125

