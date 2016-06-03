コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

#SF_Trend_Lines - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: Shurka & Kevin

推奨を提供して価格チャネルを表示します。

詳細はEAのソースコードをご覧ください。

外部変数：

LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;


#SF_Trend_Lines

