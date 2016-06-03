無料でロボットをダウンロードする方法を見る
#SF_Trend_Lines - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: Shurka & Kevin
推奨を提供して価格チャネルを表示します。
詳細はEAのソースコードをご覧ください。
外部変数：
LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8125
