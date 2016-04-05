CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BBflat_sw - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
799
Ranking:
(4)
Publicado:
BBflat_sw.mq4 (2.14 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: by Raff

Indicador BBflat_sw.

Variables externas:

period=9;
shift=0;
method=0;
price=0;
deviation=1.5;


BBflat_sw

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8123

Signal_Bars_MFI Signal_Bars_MFI

El indicador muestra la información que puede ser útil para el trader.

#SF_Trend_Lines #SF_Trend_Lines

Dibuja el canal con recomendaciones.

Squize_MA Squize_MA

Indicador Squize_MA.

OSC-MTF_CF_SYSv1.1 OSC-MTF_CF_SYSv1.1

Indicador OSC-MTF_CF_SYS-v1.1