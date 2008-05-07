Смотри, как бесплатно скачать роботов
#SF_Trend_Lines - индикатор для MetaTrader 4
- 18211
Автор: by Shurka & Kevin
Рисует канал с рекомендациями.
Описание работы находится в коде.
Внешние переменные:
LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;
#SF_Trend_Lines
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8125
