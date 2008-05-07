CodeBaseРазделы
#SF_Trend_Lines - индикатор для MetaTrader 4

18211
(22)
Автор: by Shurka & Kevin

Рисует канал с рекомендациями.

Описание работы находится в коде.

Внешние переменные:

LineColor=DarkOrange;
AllBars=240;
BarsForFract=0;


#SF_Trend_Lines

Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8125

