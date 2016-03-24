Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BBflat_sw - Indikator für den MetaTrader 4
Urheber: by Raff
Indikator BBflat_sw.Externe Variablen:
period=9;
shift=0;
method=0;
price=0;
deviation=1.5;
BBflat_sw
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8123
