BBflat_sw - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizações:
752
Avaliação:
(4)
Publicado:
Autor: by Raff

Indicador BBflat_sw.

Variáveis Externas:

period=9;
shift=0;
method=0;
price=0;
deviation=1.5;


BBflat_sw

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8123

