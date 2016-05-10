Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BBflat_sw - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 752
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: by Raff
Indicador BBflat_sw.Variáveis Externas:
period=9;
shift=0;
method=0;
price=0;
deviation=1.5;
BBflat_sw
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8123
Squize_MA
Indicador Squize_MA.OSC-MTF_CF_SYSv1.1
Indicador OSC-MTF_CF_SYS-v1.1
Signal_Bars_MFI
O indicador mostra informações úteis para o trader.#SF_Trend_Lines
Ele desenha um canal com recomendações.