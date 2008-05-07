Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BBflat_sw - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4849
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: by Raff
Индикатор BBflat_sw.Внешние переменные:
period=9;
shift=0;
method=0;
price=0;
deviation=1.5;
BBflat_sw
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8123
Signal_Bars_MFI
Индикатор показывает информацию, которая будет полезна трейдеру.#SF_Trend_Lines
Рисует канал с рекомендациями.
Squize_MA
Индикатор Squize_MA.OSC-MTF_CF_SYSv1.1
Индикатор OSC-MTF_CF_SYS-v1.1