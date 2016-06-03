コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BBflat_sw - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: by Raff

超簡単なインディケータ「BBflat_sw」。

外部変数：

period=9;
shift=0;
method=0;
price=0;
deviation=1.5;


BBflat_sw

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8123

