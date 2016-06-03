無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BBflat_sw - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 866
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: by Raff
超簡単なインディケータ「BBflat_sw」。外部変数：
period=9;
shift=0;
method=0;
price=0;
deviation=1.5;
BBflat_sw
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8123
Squize_MA
インディケータ Squize_MA。OSC-MTF_CF_SYSv1.1
インディケータOSC-MTF_CF_SYS-v1.1
Signal_Bars_MFI
インディケータは、どんなFXトレーダーにとっても役立つ情報を提供しています。#SF_Trend_Lines
推奨を提供して価格チャネルを表示します。