CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Squize_MA - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4569
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Kalenzo

Индикатор Squize_MA.

Внешние переменные:

MaDifrential=5;
Ma1Type =MODE_EMA;
Ma1Price =PRICE_CLOSE;
Ma1Period =5;
Ma2Type =MODE_EMA;
Ma2Price =PRICE_CLOSE;
Ma2Period =20;

Squize_MA

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8122

BBflat_sw BBflat_sw

Простой индикатор BBflat_sw.

Signal_Bars_MFI Signal_Bars_MFI

Индикатор показывает информацию, которая будет полезна трейдеру.

OSC-MTF_CF_SYSv1.1 OSC-MTF_CF_SYSv1.1

Индикатор OSC-MTF_CF_SYS-v1.1

GA ind 2 color GA ind 2 color

Здесь выкладывали этот индикатор одноцветный, этот более наглядный