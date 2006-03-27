CustomCandle рисует на текущем графике свечи старшего и возможно нестандартного для МТ4 таймфрейма.

При этом нет необходимости в открытом графике старшего ТФ, т.к. используются только данные текущего. Свечи (бары) текущего графика нужно сделать блеклыми либо невидимыми.

CustomCandle

Ограничения:

1. Период старшего ТФ должен быть больше и кратный текущему (на М5 можно М10, М15, М20 и т.д. до 1440, зато на М1 можно любой от 2 до 1440).



2. Период старшего ТФ не может быть больше дня (1440 минут), т.е. нельзя нарисовать 2х и более дневные свечи. (Можно сделать, я не стал)



3. Графики больше Н4 не поддерживаются. (Можно сделать).

Особенности:

1. Если был обрыв связи то во время докачки истории вылезут левые свечи и последовательная нумерация нарушится. Нужно после докачки истории перерисовать свечи, удалять "индикатор" не надо, достаточно зайти в его свойства. Неприятная вещь, но как это грамотно исправить пока не знаю.

Update:

22.12.2008

Исправил CustomCandle (после обновления МТ4, старый не компилировался).

Добавил второй индикатор CustomCandle_Shift, аналогичный CustomCandle, но имеется возможность задавать смещение свечей в минутах (параметр shift должен быть кратным таймфрейму на который "вешается" индикатор, при положительном значении сдвиг вправо, при отрицательном влево, значение 0 - без сдвига).





