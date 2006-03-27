CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CustomCandle - индикатор для MetaTrader 4

Pavel | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
16067
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

CustomCandle рисует на текущем графике свечи старшего и возможно нестандартного для МТ4 таймфрейма.

При этом нет необходимости в открытом графике старшего ТФ, т.к. используются только данные текущего. Свечи (бары) текущего графика нужно сделать блеклыми либо невидимыми.

CustomCandle

Ограничения:

1. Период старшего ТФ должен быть больше и кратный текущему (на М5 можно М10, М15, М20 и т.д. до 1440, зато на М1 можно любой от 2 до 1440).

2. Период старшего ТФ не может быть больше дня (1440 минут), т.е. нельзя нарисовать 2х и более дневные свечи. (Можно сделать, я не стал)

3. Графики больше Н4 не поддерживаются. (Можно сделать).

Особенности:

1. Если был обрыв связи то во время докачки истории вылезут левые свечи и последовательная нумерация нарушится. Нужно после докачки истории перерисовать свечи, удалять "индикатор" не надо, достаточно зайти в его свойства. Неприятная вещь, но как это грамотно исправить пока не знаю.

Update:

22.12.2008

Исправил CustomCandle (после обновления МТ4, старый не компилировался).

Добавил второй индикатор CustomCandle_Shift, аналогичный CustomCandle, но имеется возможность задавать смещение свечей в минутах (параметр shift должен быть кратным таймфрейму на который "вешается" индикатор, при положительном значении сдвиг вправо, при отрицательном влево, значение 0 - без сдвига).


MarketProfile MarketProfile

Индикатор рисует профиль рынка (market profile).

Currency Loader Currency Loader

Советник осуществляет выгрузку исторических данных в формате *.csv по нескольким ТФ инструмента, к которому он подключен, и обновляет эти данные с заданной периодичностью.

Report Report

Генератор отчетов

ROC2 VG ROC2 VG

Построение индикаторов ROC двух произвольных типов ( и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.