Die hier verwendete Strategie basiert auf den MA Indikatoren.

Wir haben in unserem Magazin vom 28.04.2008 diesem System einen Artikel gewidmet.

Beschreibung:

Trading strategy algorithm:



1. Öffnen Sie einen 4-Stunden Chart EURUSD, lots 0.1.

2. Fügen Sie einen ma mit der Periode 5 hinzu.

Kaufsignal: Wenn der Indikator die Form eines Troges hat.

Verkaufssignal: Wenn der Indikator die Form einer Spitze hat.

Die Trades werden durch Stop-Loss geschlossen. Um die Platzierung des Stop Loss herausfinden zu können, müssen wir erst die oben genannten Formen des MA erkennen (Trog oder Spitze): Für ein Kaufsignal: Der kleinste Kurs der letzten 10 Bars; für ein Verkaufssignal: Der höchste Kurs der letzten 10 Bars. Jetzt können Sie den Stop-Loss platzieren. Nach jeder Formation müssen wir diese Überprüfung erneut durchführen und falls notwendig das Stop-Loss modifizieren.

Bild:

Nach einem Test der oben angegebenen Regeln über einen Zeitraum von 2007.01.11 bis 2008.01.11, erhalten wir die folgenden Ergebnisse (Open-Kurse):

Nach einer Optimierung der Ergebnisse für den gleichen Zeitraum erhalten wir die nachfolgenden Ergebnisse:

Der Profit-Faktor is 3.70, der erwartete payoff is 76.74!

In unserem Magazin vom 28.04.2008 können Sie ebenfalls Forward-Testergebnisse des optimierten Zeitraumes für EURUSD und GBPJPY finden:

In unserem Magazin vom 28.04.2008 können Sie ebenfalls Forward-Testergebnisse des optimierten Zeitraumes für EURUSD und GBPJPY finden: