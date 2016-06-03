コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MA.S.R_Trading - MetaTrader 4のためのエキスパート

ビュー:
815
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
このEAは、インディケータMAをベースにしています。

詳細はこちらの2008年4月28日号に掲載された記事よりお願いします。: また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=74

詳細:

EAのアルゴリズムは以下の通りです。:

1. ユーロドル 4時間足チャートを開き、ロット数に0.1を指定します。
2. 5期間のMAを描画します。

買いシグナル: MAが底になったタイミング。

売りシグナル: MAが天井になったタイミング。

損切りでエグジットを行います。MAの変曲点（天井か底）を見つけたら、買い取引の為に10本の足の最安値を指定し、売り注文の為に10本の足の最高値を指定します。天井･底パターンが形成されるたびに、損切りを確認して必要に応じて修正します。

画像:

上記のルールを2007年1月11～2008年1月11日までの期間でバックテストした結果は以下の通りです (モデル：始値)。

最適化されたパラメータでバックテストを行った結果は以下の通りです。:

プロフィット・ファクター3.70で、期待値は76.74です!

フォワードテストはこちらの2008年4月28日号に掲載された記事よりお願いします。:

雑誌の最終号はこちらをクリックしてください: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=34


