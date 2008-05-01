代码库部分
Юрий
以指标 MA 为基础的策略测试。

关于测试系统更加详细的信息查看本网站 28.04.2008论坛上的讨论： http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=74

描述:

交易策略计算 :

1.打开4小时图表 EURUSD柱, 标准手0,1；
2.在周期5上画出 MA线。

买入信号: 指标MA形成谷底。

卖出信号: 指标MA形成顶峰。

仓位将按照止损平仓。放置止损需要找到 МА (谷底或顶峰)点: 买入是历史中10个柱的最小值 ，卖出是历史中10 个柱的最大值。然后放置止损。如果需要，可以检查每个形成的低谷（Buy）和顶峰（Sell）并进行修改。

在2007.01.11到 2008.01.11周期内测试，我们得到的结果如下（开盘价）

在相同周期内优化参量，我们得到智能交易运行的结果如下：

赢利 3.70和预期回报76.74!

您可以在我们论坛上（28.04.2008）查看上面的参加优化的货币对 EURUSD 和测试的货币对 GBPJPY ：

最后的图像您可以在下面的连接中下载： http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=34


    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8105

