以指标 MA 为基础的策略测试。

描述:

交易策略计算 :



1.打开4小时图表 EURUSD柱, 标准手0,1；

2.在周期5上画出 MA线。

买入信号: 指标MA形成谷底。

卖出信号: 指标MA形成顶峰。

仓位将按照止损平仓。放置止损需要找到 МА (谷底或顶峰)点: 买入是历史中10个柱的最小值 ，卖出是历史中10 个柱的最大值。然后放置止损。如果需要，可以检查每个形成的低谷（Buy）和顶峰（Sell）并进行修改。

在2007.01.11到 2008.01.11周期内测试，我们得到的结果如下（开盘价）

在相同周期内优化参量，我们得到智能交易运行的结果如下：

赢利 3.70和预期回报76.74!

