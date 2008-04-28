CodeBaseРазделы
MA.S.R_Trading - эксперт для MetaTrader 4

Стратегия базируется на индикаторе MA

Подробная статья о тестировании системы доступна в выпуске нашего журнала от 28.04.2008: Обсудить и предложить доработку вы можете на нашем форуме: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=74

Описание:

Алгоритм торговой стратегии :

1. Открываем 4-х часовой график пары EURUSD, lots 0,1;
2. Рисуем MA с периодом 5.

Сигнал к покупке: Индикатор MA сформировал дно.

Сигнал к продаже: Индикатор MA сформировал вершину.

Выход из сделок будем осуществлять по стоплоссу. Ищем точку перегиба МА (дно или вершина) определяем: для Buy минимальное значение цены за 10 баров в истории, для Sell максимальное значение за 10 баров в истории и выставляем стоплосс. Проверку производим при каждом формировании для Buy – дна, для Sell – вершины и модифицируем стоплосс при необходимости.

Картинка:

Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 мы получили следующие результаты (По ценам открытия)

Оптимизировав параметры на том же периоде мы получили следующий результат работы эксперта:

Прибыльность 3.70 и матожидание 76.74!

Форвард-тест вне участка оптимизации по паре EURUSD и тестирование эксперта по паре GBPJPY вы можете посмотреть в выпуске нашего журнала от 28.04.2008:

Последний выпуск журнала вы можете скачать по данной ссылке: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=34


