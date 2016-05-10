Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AMA Slope - indicador para MetaTrader 4
Autor: konKop, wellx
Indicador AMA Slope.
O autor descreve o indicador aqui.
PeriodAMA=9;
Nfast=2;
Nslow=30;
G=2.0;
Indicador Ama slope
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8093
