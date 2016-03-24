Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
AMA Slope - Indikator für den MetaTrader 4
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber: konKop, wellx
Indikator AMA Slope.
Die Beschreibung des Autors finden Sie hier.
PeriodAMA=9;
Nfast=2;
Nslow=30;
G=2.0;
Indikator Ama slope
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8093
