Indikatoren

AMA Slope - Indikator für den MetaTrader 4

796
(4)
Urheber: konKop, wellx

Indikator AMA Slope.

Die Beschreibung des Autors finden Sie hier.

PeriodAMA=9;
Nfast=2;
Nslow=30;
G=2.0;


Indikator Ama slope

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8093

