La estrategia se basa en dos indicadores: ADX y MA.

Para ver más detalles del sistema, siga el enlace: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_12.php.

El artículo detallado sobre la prueba del sistema está disponible en la edición de nuestra revista del 21.04.2008: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29.

En nuestro foro se puede discutir y proponer las mejoras del sistema: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=65

Algoritmo de la estrategia de trading:

Abrimos el gráfico del día para el par de divisas EURUSD, lots 0,1; Dibujamos ADX con el período 14, marcamos el nivel 20 en el indicador; dibujamos MA con el período 21. Señales comerciales:

Señal de compra: La barra se cierra por encima de MA y la línea ADX es más alta que 20.

Señal de venta: La barra se cierra por debajo de MA y ADX es más alta que 20.

En ambos casos, hay que salir de las operaciones cuando la barra cruza la línea MA en dirección opuesta.

Después de testear las reglas descritas desde 2007.01.11 hasta 2008.01.11 hemos obtenido los siguientes resultados (por los precios de apertura):

Hemos añadido TakeProfit, StopLoss, TralingStop, de forma separada para la compra y la venta. Después de optimizar nuevos parámetros en el mismo período, hemos obtenido el siguiente resultado del trabajo del EA:

