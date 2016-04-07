CodeBaseSecciones
10 pips - Asesor Experto para MetaTrader 4

¡Esta estrategia no utiliza indicadores en absoluto!


Algoritmo de la estrategia de trading:

1. Abrimos el gráfico diario del par EURUSD, lots 0,1;
2. Cuando se forma nueva vela (barra), abrimos dos transacciones al mismo tiempo (de buy y sell) Take Profit tiene que ser de 10 puntos;
3. TrailingStop y StopLoss van a ser de 50 puntos;
4. Si una de las transacciones se cierra, abrimos una posición adicional en la dirección de la que nos queda.


En todas las ocasiones, vamos a salir por Stop Loss o Take Profit.


Prueba con EURUSD D1 en el período de 2007.01.11 a 2008.01.11

Resultados de trabajo de los parámetros optimizados en el período de 2007.01.11 a 2008.01.11


¡Durante este período el beneficio ha alcanzado 6100$, la rentabilidad es de 5,81, y el beneficio esperado ha llegado a 100!

Se puede ver las pruebas forward fuera del área de optimización y el trabajo con otros marcos de tiempo en la edición de nuestra revista del 14.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0

