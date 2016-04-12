コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

10 pips - MetaTrader 4のためのエキスパート

Юрий | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
999
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
10pips.mq4 (3.81 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インジケータが一度も使用されません!


EAのアルゴリズムは以下の通りです。:

1. ユーロドル日足チャートを開き、ロット数に0.1lotsを指定します。
2. 新しい足が作成されるタイミングで決済指値を10 pipsで設定して買い注文 売り注文を出します
3. 決済逆指値とトレールを50 pipsで設定しておきます。
4. 1つの注文が決済された場合、残った注文の方向へ追加でポジションを加えます


全ての場合にエグジットは利確ラインと損切りラインで実行されます。


2007年1月11日～2008年1月11日までのユーロドル で行われたバックテスト:

最適化されたパラメータで2007年1月11日～2008年1月11日までのバックテスト結果:


結局、利益は6100ドルとなり、利益率は5.81に等しく、ただし期待値は100ぐらいです!!!

フォワードテストはこちらの2008年4月14日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8074

Aroon_Horn_Oscillator_v1 Aroon_Horn_Oscillator_v1

インディケータAroon_Horn_Oscillator_v1

ang_AZad_Css[cw] ang_AZad_Css[cw]

ang_AZad_Css[cw] インジケータ

Clock v 1.3 Clock v 1.3

異なった標準時の時間をチャート上に表示します。

OutQuotings OutQuotings

指定された期間内の引用符を外部ファイルにアンロードします。