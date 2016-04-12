インジケータが一度も使用されません!

EAのアルゴリズムは以下の通りです。:

1. ユーロドル日足チャートを開き、ロット数に0.1lotsを指定します。

2. 新しい足が作成されるタイミングで決済指値を10 pipsで設定して買い注文 と売り注文を出します。

3. 決済逆指値とトレールを50 pipsで設定しておきます。

4. 1つの注文が決済された場合、残った注文の方向へ追加でポジションを加えます。

エグジット

は利確ラインと損切りラインで実行されます。





全ての場合に

2007年1月11日～2008年1月11日までのユーロドル 日足 で行われたバックテスト:

最適化されたパラメータで2007年1月11日～2008年1月11日までのバックテスト結果:

結局、利益は6100ドルとなり、利益率は5.81に等しく、ただし期待値は100ぐらいです!!!

フォワードテストはこちらの2008年4月14日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0