無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
10 pips - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 999
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インジケータが一度も使用されません!
EAのアルゴリズムは以下の通りです。:
1. ユーロドル日足チャートを開き、ロット数に0.1lotsを指定します。
2. 新しい足が作成されるタイミングで決済指値を10 pipsで設定して買い注文 と売り注文を出します。
3. 決済逆指値とトレールを50 pipsで設定しておきます。
4. 1つの注文が決済された場合、残った注文の方向へ追加でポジションを加えます。
全ての場合にエグジットは利確ラインと損切りラインで実行されます。
2007年1月11日～2008年1月11日までのユーロドル 日足 で行われたバックテスト:
最適化されたパラメータで2007年1月11日～2008年1月11日までのバックテスト結果:
結局、利益は6100ドルとなり、利益率は5.81に等しく、ただし期待値は100ぐらいです!!!
フォワードテストはこちらの2008年4月14日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8074
Aroon_Horn_Oscillator_v1
インディケータAroon_Horn_Oscillator_v1ang_AZad_Css[cw]
ang_AZad_Css[cw] インジケータ
Clock v 1.3
異なった標準時の時間をチャート上に表示します。OutQuotings
指定された期間内の引用符を外部ファイルにアンロードします。