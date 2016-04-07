CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador Clock v 1.3 - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1926
Ranking:
(27)
Publicado:
Clock_v1_3.mq4 (8.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor Jerome

Se puede establecer el color para visualizar la información.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8075

