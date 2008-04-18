CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

10 pips - эксперт для MetaTrader 4

Юрий | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10784
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В стратегии не применяются ни какие индикаторы!


Алгоритм торговой стратегии:

1. Открываем дневной график пары EURUSD, lots 0,1;
2. При образовании новой свечи (бара) одновременно открываем две сделки (в buy и в sell) с профитом 10 пунктов;
3. TrailingStop и StopLoss ставим 50 пунктов;
4. Если одна из сделок закрылась, то в направлении оставшейся, открываем дополнительную позицию.


Выход из сделок во всех случаях будем осуществлять по стопу или профиту.


Тестирование на EURUSD D1 в период с 2007.01.11 по 2008.01.11

Результат работы оптимизированных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11


За этот период прибыль составила более - $6100, прибыльность 5,81, а матожидание почти 100!!!

Форвард-тесты вне участка оптимизации и работу на других таймфреймах вы можете посмотреть в выпуске нашего журнала от 14.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0

Функции ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar Функции ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar

Тестовый скрипт с функциями вычисляющими истинное значение Y-ординаты графического объекта. Полезно посмотреть на процесс формирования бара.

Clock v 1.3 индикатор Clock v 1.3 индикатор

Показывает на графике время в разных часовых поясах

Dolly_Trading Times _3 Dolly_Trading Times _3

Индикатор Dolly_Trading Times _3. Показывает рабочее время.

Dolly_Graphics_v11-GMTShift Dolly_Graphics_v11-GMTShift

Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Показывает различные рекомендации, в частности на покупку и продажу в процентном отношении, текущую цену и т.д.