10 pips - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров: 10784
- 10784
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
В стратегии не применяются ни какие индикаторы!
Алгоритм торговой стратегии:
1.
Открываем дневной
график пары EURUSD, lots 0,1;
2. При образовании новой свечи (бара) одновременно открываем две сделки (в buy и в sell) с профитом 10 пунктов;
3. TrailingStop и StopLoss ставим 50 пунктов;
4. Если одна из сделок закрылась, то в направлении оставшейся, открываем дополнительную позицию.
Выход из сделок во всех случаях будем осуществлять по стопу или профиту.
Тестирование на EURUSD D1 в период с 2007.01.11 по 2008.01.11
Результат работы оптимизированных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11
За этот период прибыль составила более - $6100, прибыльность 5,81, а матожидание почти 100!!!
Форвард-тесты вне участка оптимизации и работу на других таймфреймах вы можете посмотреть в выпуске нашего журнала от 14.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0
