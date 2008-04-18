В стратегии не применяются ни какие индикаторы!

Алгоритм торговой стратегии:

1. Открываем дневной график пары EURUSD, lots 0,1;

2. При образовании новой свечи (бара) одновременно открываем две сделки (в buy и в sell) с профитом 10 пунктов;

3. TrailingStop и StopLoss ставим 50 пунктов;

4. Если одна из сделок закрылась, то в направлении оставшейся, открываем дополнительную позицию.

Выход

из сделок во всех случаях будем осуществлять по стопу или профиту.





Тестирование на EURUSD D1 в период с 2007.01.11 по 2008.01.11

Результат работы оптимизированных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11

За этот период прибыль составила более - $6100, прибыльность 5,81, а матожидание почти 100!!!

Форвард-тесты вне участка оптимизации и работу на других таймфреймах вы можете посмотреть в выпуске нашего журнала от 14.04.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0