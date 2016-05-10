Participe de nossa página de fãs
10 pips - expert para MetaTrader 4
- 881
Indicadores não são usados nesta estratégia!
Algoritmo da Estratégia de Negociação:
1.Abra o EURUSD no gráfico diário, no lote = 0.1.
2. Assim que um novo candle (barra) é formado, abrem duas ordens (compra e venda) simultâneas (o TakeProfit deve ser de 10 pontos).
3. TrailingStop e StopLoss posicionados em 50 pontos.
4. Se uma das negociações é fechada, então abra uma posição adicional na direção de uma remanescente.
Fechamento das negociações, em todos os casos, por StopLoss ou pelo TakeProfit.
Teste noEURUSD D1 com o período de 2007.01.11 até 2008.01.11:
O resultado prático dos parâmetros otimizados dentro do período de 2007/01/11 a 2008.01.11:
O lucro obtido maior que US $ 6.100 dentro desse período, o fator de lucro é igual a 5.81, o retorno esperado é praticamente igual a 100!!!
Você pode ver os resultados dos testes adiantes fora da área de otimização e os resultados obtidos para outros prazos na nossa revista; edição de 14.04.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8074
