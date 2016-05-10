Indicadores não são usados nesta estratégia!

Algoritmo da Estratégia de Negociação:

1.Abra o EURUSD no gráfico diário, no lote = 0.1.

2. Assim que um novo candle (barra) é formado, abrem duas ordens (compra e venda) simultâneas (o TakeProfit deve ser de 10 pontos).

3. TrailingStop e StopLoss posicionados em 50 pontos.

4. Se uma das negociações é fechada, então abra uma posição adicional na direção de uma remanescente.

Fechamento

das negociações, em todos os casos, por StopLoss ou pelo TakeProfit.





Teste noEURUSD D1 com o período de 2007.01.11 até 2008.01.11:

O resultado prático dos parâmetros otimizados dentro do período de 2007/01/11 a 2008.01.11:

O lucro obtido maior que US $ 6.100 dentro desse período, o fator de lucro é igual a 5.81, o retorno esperado é praticamente igual a 100!!!

Você pode ver os resultados dos testes adiantes fora da área de otimização e os resultados obtidos para outros prazos na nossa revista; edição de 14.04.2008.