Experts

10 pips - expert para MetaTrader 4

Indicadores não são usados nesta estratégia!


Algoritmo da Estratégia de Negociação:

1.Abra o EURUSD no gráfico diário, no lote = 0.1.
2. Assim que um novo candle (barra) é formado, abrem duas ordens (compra e venda) simultâneas (o TakeProfit deve ser de 10 pontos).
3. TrailingStop e StopLoss posicionados em 50 pontos.
4. Se uma das negociações é fechada, então abra uma posição adicional na direção de uma remanescente.


Fechamento das negociações, em todos os casos, por StopLoss ou pelo TakeProfit.


Teste noEURUSD D1 com o período de 2007.01.11 até 2008.01.11:

O resultado prático dos parâmetros otimizados dentro do período de 2007/01/11 a 2008.01.11:


O lucro obtido maior que US $ 6.100 dentro desse período, o fator de lucro é igual a 5.81, o retorno esperado é praticamente igual a 100!!!

Você pode ver os resultados dos testes adiantes fora da área de otimização e os resultados obtidos para outros prazos na nossa revista; edição de 14.04.2008.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8074

