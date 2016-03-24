und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
10 pips - Experte für den MetaTrader 4
908
Bei dieser Strategie werden keine Indikatoren verwendet!
Algorithmus der Trading-Strategie:
1.Öffnen Sie den Tageschart von EURUSD, Lots 0.1.
2. Sobald eine neue Kerze geformt wird öffnen Sie gleichzeitig eine Short- und eine Long-Position (Das TakeProfit muss 10 Punkte betragen).
3. TrailingStop und StopLoss bei 50 Punkten platzieren.
4. Wenn eine der beiden Orders geschlossen wurde, öffnen Sie eine zweite Order in Richtung der noch bestehenden order..
Geschlossen werden die Positionen in allen Fällen, durch StopLoss oder durch TakeProfit.
Test mit EURUSD D1 In dem Zeitraum von 2007.01.11 bis 2008.01.11:
Das Resultat mit optimierten Parametern innerhalb eines Zeitraumes vom 2007.01.11 bis 2008.01.11:
In diesem Zeitraum haben wir einen Profit von über 6100 $ erreicht, bei einem Profitfactor von 5.81, der Wert des der erwarteten Auszahlung war praktisch gleich 100!!!
Artikel über die Ergebnisse des Forward-Tests außerhalb des zeitlichen Bereiches der Optimierung und die Ergebnisse von anderen Timeframes finden Sie in einem Artikel unseres Magazins vom 14.04.2008.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8074
