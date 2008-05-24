代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

10 pips - MetaTrader 4EA

Юрий | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
6175
等级:
(12)
已发布:
已更新:
10pips.mq4 (3.81 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易策略中不使用指标! 交易策略运算:

1. 打开货币对 EURUSD日图表，标准手数 0,1;

2.在新的蜡烛柱形成的同时，打开两个仓位( buy 和 sell) ，赢利必须是10个点；

3. TrailingStop 和StopLoss设置为50点；

4. 如果其中一个仓位平仓，那么继续添加一个新仓位。

在任何情况下仓位中要存在赢利和止损。 图像:

货币对 EURUSD D1在时间段 2007.01.11 - 2008.01.11的测试

在时间段内 2007.01.11 - 2008.01.11优化得到的结果

该时间段盈利超过 $6100,赢利5,81, 借款约 100!!!

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8074

ADX & MA ADX & MA

我们需要两个指标: ADX和MA

Volatility.mq4 Volatility.mq4

指标显示当前货币对的波动。在使用交易策略时，了解这种波动有助于交易。

ZZ_CheckingFonts 0-0020 & ZZ_DeleteFonts 0-0010 ZZ_CheckingFonts 0-0020 & ZZ_DeleteFonts 0-0010

MQL4程序中的脚本工具 可以在图表中添加任意的文字信息。

Painter_v1 Painter_v1

指标Painter_v1。指标在特定的区域起始时间 hh:mm_start 到截止时间 hh:mm_finish用区分颜色显示。