交易策略中不使用指标! 交易策略运算:

1. 打开货币对 EURUSD日图表，标准手数 0,1;



2.在新的蜡烛柱形成的同时，打开两个仓位( buy 和 sell) ，赢利必须是10个点；



3. TrailingStop 和StopLoss设置为50点；



4. 如果其中一个仓位平仓，那么继续添加一个新仓位。

在任何情况下仓位中要存在赢利和止损。 图像:

货币对 EURUSD D1在时间段 2007.01.11 - 2008.01.11的测试

在时间段内 2007.01.11 - 2008.01.11优化得到的结果

该时间段盈利超过 $6100,赢利5,81, 借款约 100!!!