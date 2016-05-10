CodeBaseSeções
no bolso
MACD_color - indicador para MetaTrader 4

Autor: Korey


Na negociação manual, ficar observando a formação da barra zero vai lhe deixar impaciente.

A barra zero fica muitas vezes fora do controle nas negociações automatizada, porque é considerada como ainda não formada.

A partir destas considerações, concluímos que seria inútil exibir a barra zero do indicador devido aos falsos sinais que ocorrem enquanto ela está sendo formada.

No entanto, é possível e necessário a visualização da linha de sinal do indicador na barra zero, uma vez que esta linha está integrada, isto é, as funções de previsão da linha de sinal são mantidas na barra zero.



Propõe-se escrever um indicador que não exibe a barra zero, mas exibe a linha de sinal.

O indicador é colorido, no estilo AC/AO de B. Williams.

Se a próxima barra é inferior a anterior, então a cor é de baixa = red.

Se a próxima barra está acima da anterior, então a cor é de alta = green.

Recomendações:

Você pode restaurar a exibição da barra zero diretamente no código do indicador:

a) sem exibição da barra: if(i>=1),

b) exibir barra zero: if(i>=0).


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8066

