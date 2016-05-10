Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MACD_color - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1147
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Korey
Na negociação manual, ficar observando a formação da barra zero vai lhe deixar impaciente.
A barra zero fica muitas vezes fora do controle nas negociações automatizada, porque é considerada como ainda não formada.
A partir destas considerações, concluímos que seria inútil exibir a barra zero do indicador devido aos falsos sinais que ocorrem enquanto ela está sendo formada.
No entanto, é possível e necessário a visualização da linha de sinal do indicador na barra zero, uma vez que esta linha está integrada, isto é, as funções de previsão da linha de sinal são mantidas na barra zero.
Propõe-se escrever um indicador que não exibe a barra zero, mas exibe a linha de sinal.
O indicador é colorido, no estilo AC/AO de B. Williams.
Se a próxima barra é inferior a anterior, então a cor é de baixa = red.
Se a próxima barra está acima da anterior, então a cor é de alta = green.
Recomendações:
Você pode restaurar a exibição da barra zero diretamente no código do indicador:
a) sem exibição da barra: if(i>=1),
b) exibir barra zero: if(i>=0).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8066
A versão modificada do indicador Accumulation/distribution.MTF_MAMy3
Indicador MTF_MAMy3. Funciona com o indicador MAMy v.3
Idealizado em Sistema de Negociação com a liberação dos níveis intraday do indicador PivotMTF_HI_LOW_v1
Indicador MTF_HI_LOW_v1.