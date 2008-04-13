CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD_color - индикатор для MetaTrader 4

Aleksandr Pak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Автор: Korey


Наблюдение за формированием нулевого бара при ручной торговле заставляет напрасно нервничать.

При автоматической торговле нулевой бар очень часто не контролируют как еще не сформировавшийся.

Исходя из этого мы пришли к выводу о том, что нулевой бар индикатора изображать вредно из-за ложных сигналов при его формировании.

Однако, сигнальную линия индикатора на нулевом баре изображать можно и нужно, т.к. она в достаточной степени интегрирована, т.е. прогнозные функции сигнальной линии на нулевом баре сохраняются.



Предлагается опробовать индикатор не изображающий нулевой бар, но изображающий сигнальную линию на нулевом баре.

Раскраска индикатора выполнена в стиле индикаторов АС/АО системы Б.Вильямса.

Если следующий бар ниже предыдущего, то цвет снижения =красный.

Если следующий бар выше предыдущего, то цвет повышения = зеленый.

Советы:

Отображение нулевого бара можно восстановить прямо в тексте индикатора:

а) не изображается if(i>=1), б) изображается нулевой бар. if(i>=0)


