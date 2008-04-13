Ставь лайки и следи за новостями
MACD_color - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Korey
Наблюдение за формированием нулевого бара при ручной торговле заставляет напрасно нервничать.
При автоматической торговле нулевой бар очень часто не контролируют как еще не сформировавшийся.
Исходя из этого мы пришли к выводу о том, что нулевой бар индикатора изображать вредно из-за ложных сигналов при его формировании.
Однако, сигнальную линия индикатора на нулевом баре изображать можно и нужно, т.к. она в достаточной степени интегрирована, т.е. прогнозные функции сигнальной линии на нулевом баре сохраняются.
Предлагается опробовать индикатор не изображающий нулевой бар, но изображающий сигнальную линию на нулевом баре.
Раскраска индикатора выполнена в стиле индикаторов АС/АО системы Б.Вильямса.
Если следующий бар ниже предыдущего, то цвет снижения =красный.
Если следующий бар выше предыдущего, то цвет повышения = зеленый.
Советы:
Отображение нулевого бара можно восстановить прямо в тексте индикатора:
а) не изображается if(i>=1), б) изображается нулевой бар. if(i>=0)
Индикаторы MTF Heiken_Ashi и MTF Heiken_Ashi_[sw]. Работают с индикатором Heiken Ashi.MTF Macd_Bars
Индикатор MTF MACD_Bars.
Индикатор Aroon_Horn_Oscillator_v1.ang_AZad_Css[cw]
Индикатор ang_AZad_Css[cw].