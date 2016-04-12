コードベースセクション
MACD_color - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Korey


ゼロバーの形成を監視するのは面倒くさいですね。

自動売買中に、ゼロバーがよく形成されていない足として考えられて処理されません。

このように、フォールスシグナルが発生するのでゼロバーを描画することは分析に悪影響を与えると思います。

ただし、形成中の足のシグナルラインが十分に統合された（予想を出すことのできる）ので、これを描画することは大事です。



形成中の足を描画せずに、形成中の足のシグナルライン だけ残そうと提案されています。

インジケータがАС/АО風に染められました。

現在の足が前の足以下であれば赤色に、

現在の足が前の足以上であれば緑色になります。

アドバイス：

ゼロバーの表示を直接インジケータのコードに 復元することができます。:

ア) if(i>=1) ならば形成中の足を描画しない; イ) 形成中の足を描画するようにif(i>=0)。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8066

