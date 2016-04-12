無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MACD_color - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1089
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Korey
ゼロバーの形成を監視するのは面倒くさいですね。
自動売買中に、ゼロバーがよく形成されていない足として考えられて処理されません。
このように、フォールスシグナルが発生するのでゼロバーを描画することは分析に悪影響を与えると思います。
ただし、形成中の足のシグナルラインが十分に統合された（予想を出すことのできる）ので、これを描画することは大事です。
形成中の足を描画せずに、形成中の足のシグナルライン だけ残そうと提案されています。
インジケータがАС/АО風に染められました。
現在の足が前の足以下であれば赤色に、
現在の足が前の足以上であれば緑色になります。
アドバイス：
ゼロバーの表示を直接インジケータのコードに 復元することができます。:
ア) if(i>=1) ならば形成中の足を描画しない; イ) 形成中の足を描画するようにif(i>=0)。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8066
MTF_Accumulation/distribution
インディケータ MTF_Accumulation/distribution。インディケータAccumulation/distributionの修正版です。MTF_MAMy3
インディケータMTF_MAMy3。インディケータMAMy v.3とともに動作します。
gpfTCPivotLimit
ピボットに基づいて算出される日中のレベルの折り返しで取引する自動売買システムです。MTF_HI_LOW_v1
インディケータ MTF_HI_LOW_v1