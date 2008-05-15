请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Korey
手动交易中，零柱的形成使你徒劳。
零柱通常不在检测之内，因为柱尚未形成。
考虑到这些特点，我们得到的结论：由于虚假信号形成的零柱不显示。
不过，在零柱上可能需要显示指标的信号线。因为该线具有综合性，即，信号线的预测功能会保存在零柱上。
所以建议不显示零柱，但显示在零柱上的信号线。
有色指标由B. Williams创建属于AC/AO 指标系统风格。
如果下一个柱低于前一个柱，向下的颜色为红色。
如果下一个柱高于前一个柱，向上的颜色为绿色。
建议:
在指标的文本中可以选择是否显示零柱：
а)不显示零柱(i>=1),
б) 显示零柱(i>=0)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8066
PrintText
脚本在图表上显示文本信息。"Forex Profit"系统
使用指标 Parabolic SAR和 Exponential Moving Average。
TREND_alexcud
该指标为多元时间周期指标，能够在一个单独窗口界面中显示几个时间周期图表。GA ind 2 color
修改的这个指标的单一色彩，增加是视觉效果。