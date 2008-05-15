作者: Korey

手动交易中，零柱的形成使你徒劳。

零柱通常不在检测之内，因为柱尚未形成。

考虑到这些特点，我们得到的结论：由于虚假信号形成的零柱不显示。

不过，在零柱上可能需要显示指标的信号线。因为该线具有综合性，即，信号线的预测功能会保存在零柱上。

所以建议不显示零柱，但显示在零柱上的信号线。

有色指标由B. Williams创建属于AC/AO 指标系统风格。

如果下一个柱低于前一个柱，向下的颜色为红色。

如果下一个柱高于前一个柱，向上的颜色为绿色。

建议:

在指标的文本中可以选择是否显示零柱：

а)不显示零柱(i>=1),



б) 显示零柱(i>=0)