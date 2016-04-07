Mira cómo descargar robots gratis
MTF_MAMy3 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1005
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor: Victor Chebotariov
Indicador MTF_MAMy3. Trabaja con el indicador MAMy v.3
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8064
