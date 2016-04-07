CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MTF_MAMy3 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1005
Ranking:
(5)
Publicado:
MTF_MAMy3.mq4 (4.32 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Victor Chebotariov

Indicador MTF_MAMy3. Trabaja con el indicador MAMy v.3

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8064

MTF_Accumulation/distribution MTF_Accumulation/distribution

Indicador MTF_Accumulation/distribution. Versión modificada del indicador Accumulation/distribution.

MACD_color MACD_color

El indicador coloreado en el estilo АС/АО con la prohibición de la barra cero. Se propone no mostrar la barra del indicador que se está formando, pero dejar la línea de señal de la barra que se forma.

MTF Alligator+T3 MTF Alligator+T3

Indicador MTF Alligator+T3.

MTF Macd_Bars MTF Macd_Bars

Indicador MTF MACD_Bars.