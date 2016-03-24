Urheber: Korey

Beim manuellen Trading könnte das Beobachten, wie eine Zero-Bar geformt wird zur Ungeduld führen.

Eine Zero bar wird beim automatischen handeln nicht kontrolliert, da sie als noch nicht fertig geformt gilt.

Aus diesem Grunde gehen wir davon aus, dass ist unsinnig ist eine Zero-Bar darzustellen, da dieses zu falschen Signalen führt, während sie ausgebildet wird.

Aber es ist möglich und auch sinnvoll die Signallinie der Zero-Bar darzustellen, da diese Linie sowieso integriert ist, d.h., Vorhersage-Funktionen der Signallinie basieren auf der Zero-Bar.

Daher schlagen wir vor, einen Indikator zu entwickeln, welcher nicht die Zero Bar zeigt,sondern die Signallinie basierend auf der Zero-Bar.

Der Indikator wird in dem Stil von B. Williams' AC/AO farblich markiert.

Wenn die nächste Bar unterhalb der vorherigen ist, dann wird die Farbe down-color=red (rot) verwendet.

Wenn die nächste Bar oberhalb der vorherigen ist dann wird die Farbe up-color=green (grün) verwendet.

Empfehlungen:

Sie können die Sichtbarkeit der Zero-Bar innerhalb des Programmcode des Indikators wieder aktivieren:

a) Es wird keine Zero-Bar angezeigt: if(i>=1),



b) Es wird eine Zero-Bar angezeigt: if(i>=0).