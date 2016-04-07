CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Polarized Fractal Efficiency - indicador para MetaTrader 4

Giampiero Raschetti | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1344
Ranking:
(7)
Publicado:
PFE.mq4 (2.42 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La eficacia del fractal se calcula como en KAMA, ratio de eficacia de Kaufman’s Adaptive Moving Average, más la polarización y con la presencia de la EMA opcional.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8059

gpfTCPivotStop gpfTCPivotStop

Sistema de trading de la ruptura de los niveles diarios de soporte/resistencia mediante el indicador Pivot.

MTF Heiken_Ashi MTF Heiken_Ashi

Indicadores MTF Heiken_Ashi y MTF Heiken_Ashi_[sw]. Trabajan con el indicador Heiken Ashi.

Reverse Reverse

Invierte todas las posiciones existentes del instrumento actual.

FX-TREND FX-TREND

El indicador muestra la tendencia en el gráfico del día(2) usando el indicador ZIGZAG-FRACTALS. Además, muestra el precio de entrada para HIGH/LOW de la barra anterior en el período actual.