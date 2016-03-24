Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Polarized Fractal Efficiency - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1077
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Fractal efficiency wird wie in dem KAMA, Kaufman’s Adaptive Moving Average efficiency ratio, berechnet, zuzüglichs
Polarisation und mit optionalen exponentiell gleitendem Durchschnitt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8059
Reverse
Alle Positionen zu dem aktuellen Symbol werden umgekehrt.FX-TREND
Der Indikator zeigt einen Trend im Tageschart(2) unter Verwendung des Indikators ZIGZAG-FRACTALS. Er zeigt zudem den Einstiegskurs für Hoch/Tief der vorangegangenen Bar in dem aktuellen Timeframe.
gpfTCPivotStop
Dieses System wird realisiert durch das Herunterrechnen von Tageszeiten und einem Pivot-IndikatorMTF Heiken_Ashi
Indikatoren MTF Heiken_Ashi und MTF Heiken_Ashi_[sw]. Arbeitet mit dem Indikator Heiken Ashi.