Indikatoren

Polarized Fractal Efficiency - Indikator für den MetaTrader 4

Giampiero Raschetti | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1077
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
PFE.mq4 (2.42 KB) ansehen
ZIP herunterladen
Fractal efficiency wird wie in dem KAMA, Kaufman’s Adaptive Moving Average efficiency ratio, berechnet, zuzüglichs
Polarisation und mit optionalen exponentiell gleitendem Durchschnitt.




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8059

