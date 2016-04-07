La eficacia del fractal se calcula como en KAMA, ratio de eficacia de Kaufman’s Adaptive Moving Average, más la polarización y con la presencia de la EMA opcional.

El Asesor Experto ha sido ideado para el trailing, pero en el proceso de su desarrollo se le ha sido añadido el “control gráfico de las órdenes”.

El anteproyecto del Asesor Experto que trabaja con H4, la primera entrada en el gráfico del día. Utiliza el método fijo-proporcional de la gestión del capital y la pirámide inversa.