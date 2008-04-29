代码库部分
Polarized Fractal Efficiency - MetaTrader 4脚本

Giampiero Raschetti
像在KAMA中一样计算分形效率， Kaufman的适应移动平均数的比率，在加上分形和任意指数移动平均数。




原代码： https://www.mql5.com/en/code/8059

